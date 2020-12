La disculpa de Eminem a Rihanna por tema donde defendía a Chris Brown

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Eminem se disculpó con Rihanna por haber “apoyado” a Chris Brown, quien en 2009 agredió físicamente a la cantante.

En el tema “Zeus” de su más reciente álbum, Music to be Murdered By – Side B, el rapero literalmente lamenta lo sucedido.

Y es que el año pasado se filtró una canción en la que Eminem expresaba que estaba del lado de Brown, declarado culpable de violentar a su entonces pareja, la intérprete de “Umbrella”, antes de la ceremonia del Grammy.

“Pero como he reprometido ser honesto, de todo corazón te pido disculpas Rihanna por aquel tema que se filtró. Lo siento, Ri, no quería causarte dolor. Y de todas formas estuvo mal de mi parte“, rapea.

Rihanna y Eminem ha colaborado en varias ocasiones, una de ellas en el éxito”Love the Way You Lie”.