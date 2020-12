$54 mil millones en ayuda de emergencia para Nueva York aprobó el Senado; rescate a MTA y Broadway

Se espera que Nueva York reciba $54 mil millones de dólares en ayuda de emergencia por coronavirus en el paquete de estímulo aprobado anoche en Washington DC, adelantó horas antes el líder de la minoría del Senado (D-NY), Charles Schumer.

La cifra incluirá $20 mil millones de dólares en préstamos para pequeñas empresas; $9 mil millones en pagos directos en efectivo de $600; $6.4 mil millones para beneficios de desempleo mejorados; $4.2 mil millones para la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA); $4 mil millones para las escuelas públicas del estado; y $1.3 para asistencia de alquiler de emergencia, detalló New York Post.

Si bien el paquete será una inyección que se necesita con urgencia para el estado que ha sufrido la tasa de muerte más alta por COVID-19, Schumer admitió que la cifra se quedó corta. “No es suficiente, pero se ocupa de la emergencia”, dijo antes de la votación sobre el proyecto de ley que se concretó más tarde el lunes.

“Hay $4 mil millones para el transporte público, que es lo que la MTA dijo que necesitaban para evitar recortes significativos, y habrá una cantidad significativa de dinero para las escuelas”, continuó.

“Espero que podamos conseguir un proyecto de ley más grande y más sólido en unos meses con un nuevo presidente. Este proyecto de ley, ya sabes, es una especie de puente hasta que obtengamos un proyecto de ley más grande y la vacuna”, agregó el senador neoyorquino.

Otros $15 mil millones de dólares en la disposición federal “Save Our Stages”, encabezada por Schumer, apoyará Broadway y otras salas de comedia, lugares de música e instituciones culturales de todo el país.

Con decenas de millones de estadounidenses enfrentando inseguridad alimentaria, los Demócratas y Republicanos que esperaron nueve meses para aprobar más alivio fueron criticados por no llegar a un acuerdo antes.

Incluso el senador socialista Bernie Sanders, independiente que forma parte de los Demócratas, criticó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D) por no haber aceptado un acuerdo de $1.800 millones de dólares ofrecido por la Casa Blanca en octubre.

