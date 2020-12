Ciclista hispano murió arrollado por bus MTA en Brooklyn

Adrián Coyotl de Los Santos murió cuando la bicicleta en la que viajaba fue golpeada por un bus MTA anoche en Williamsburg, Brooklyn (NYC).

La tragedia sucedió en Graham Avenue cerca de Metropolitan Avenue, alrededor de las 7:30 p.m. El ciclista de 33 años fue encontrado en la calzada con traumatismo en la pierna y el torso. Murió en un hospital local, informó la policía.

El conductor del autobús, de 50 años, permaneció en la escena, pero no se presentaron cargos de inmediato, detalló Pix11.

La investigación preliminar apunta a que Coyotl de Los Santos operaba una bicicleta eléctrica asistida por pedaleo, junto al bus público que viajaba en la misma dirección. En un momento el ciclista chocó con el costado del colectivo, por razones desconocidas. No hubo heridos entre los ocupantes del bus.

Bicyclist is dead after getting struck by an MTA bus in Williamsburg.

Video by Dakota Santiago (FNTV https://t.co/KCfJ0kwvkq) desk@freedomnews.tv for licensing pic.twitter.com/RyAervhtGr

— @SCOOTERCASTER (FNTV) (@ScooterCasterNY) December 24, 2020