Instagram de la jueza “hot” de Colombia Vivian Polanía Franco ya no está disponible

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El perfil de Instagram de la llamada “jueza hot” o “fitness” de Colombia, Vivian Polanía Franco, no aparece disponible en la aplicación y los motivos de la “desaparición” se desconocen.

Al tratar de acceder a la cuenta en la red social, donde la jurista contaba con casi 200,0000 seguidores, el sistema arroja el siguiente mensaje: “Lo sentimos, esta página no está disponible. El enlace que busca puede estar roto o la página fue removida”.

Al menos hasta el fin de semana, las publicaciones de la jueza Primera Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulante de Cúcuta se encontraban accesibles a través de la red social.

Las entradas incluían no solo sugerentes y sexis fotos y videos en el “feed”, Polanía Franco además actualizaba constantemente el contenido de sus historias.

La magistrada se convirtió en una “influencer” en la red social es cuestión de meses por el contenido íntimo que compartía, que incluía sus largas jornadas en el gimnasio y su rutina de “Crossfit”, así como poses explícitas con poca ropa en su casa.

La colombiana que rompía con el molde de la jueza tradicional fue centro de una pesquisa por los superiores de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, quienes consideraban que sus publicaciones comprometían la dignidad de la administración de la justicia.

La Polanía persona y no jueza, argumento bajo el que defendía sus publicaciones en el ciberespacio, siguió retando la ley luego del aviso de la pesquisa que inició por dos reportajes de medios en su país como La Opinión de Cúcuta que destacaban su irreverente estilo de vida.

Al momento, no está claro el desenlace de la investigación interna.

Tampoco ha trascendido si Polanía Franco cerró ella misma el perfil como resultado de las indagaciones en su contra, si la cuenta fue intervenida por personas externas o por los operadores de la red.

Ya le habían bloqueado una cuenta antes

Precisamente, en la entrevista con el referido medio, a principios de septiembre pasado, la jueza dijo que ya le habían bloqueado una primera cuenta que tenía en Instagram en medio de la controversia por su destape en la red.

“La gente no sabe el daño que hacen solo por los chismes. Yo, en la cuenta pasada que me bloquearon, ya estaba siendo patrocinada por dos marcas de ropa en Estados Unidos, por ejemplo, por cada prenda que mostraba y era comprada por alguna persona, a mí me daban el 30% de la venta o me enviaban ropa gratis. Eso no es negocio ilícito, por el contrario es una forma de trabajar bien, sin hacerle daño a nadie. Hay otras personas que usan Instagram para vender fotos desnudas, pero yo no hago eso”, declaró la entrevistada en ese entonces.

En declaraciones posteriores a la cadena estadounidense CNN, Polanía Franco defendió su exposición en redes bajo el argumento de que ejercía el derecho al libre desarrollo de su personalidad.

“Respecto a mi ropa y a mi forma de vestir, es el libre desarrollo de la personalidad. Estoy absolutamente en desacuerdo. No todos los jueces, funcionarios, empleados, personas, son iguales”, planteó la jueza quien tiene 37 tatuajes.