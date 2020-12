Hispano acusado por muerte de su bebé: tuvo fractura craneal en Nueva Jersey

Raúl Torres fue arrestado y acusado por el homicidio de su bebé de 4 meses, anunció el miércoles la fiscal del condado Hudson (Nueva Jersey), Esther Suárez.

Torres (27) fue detenido durante una parada de tráfico el martes por la policía de North Bergen. Fue acusado de asesinato y de poner en peligro el bienestar de un menor.

La niña Khaleesi Torres fue trasladada de urgencia a un hospital en febrero de 2018. Estaba inconsciente y no respiraba. Presentaba hematomas en la frente, una fractura parcial de cráneo y hemorragia subdural, destacó la fiscalía.

Días después murió a causa de sus lesiones cerebrales traumáticas, el 3 de marzo de 2018. Luego de más de dos años, su padre fue acusado ante un gran jurado el 17 de diciembre, apuntó Pix11.

La bebé también presentó hematomas en el pie izquierdo, rodilla izquierda, tórax, ambos hombros, espalda y bíceps derecho, según la denuncia penal inicial, que también indicaba sangre seca en la oreja derecha.

En la audiencia de detención de Torres en febrero de 2018, antes de la muerte de Khaleesi, un fiscal adjunto dijo que él admitió que había dejado caer a la niña.

Torres declaró que “sabía que algo andaba mal con la bebé, pero que simplemente volvió a ponerla en su cuna”, dijo el fiscal asistente Paul DePascale, citó NJ.com

Dad who put injured infant daughter back in crib with fractured skull is charged with murder: prosecutor https://t.co/vLarccvA6E pic.twitter.com/QOXSTwi35I

— njdotcom (@njdotcom) December 23, 2020