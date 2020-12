Las mejores y peores telenovelas del 2020 de Univision y Telemundo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Durante la pandemia, la televisión se volvió nuestro mejor compañero para ver el mundo exterior sin dejar de mantener la distancia social.

Univision y Telemundo no dejaron de transmitir su programación y las telenovelas siguieron siendo las grandes apuestas de ambos canales. Aquí te presentamos lo mejor y lo peor del año en este renglón.

La Doña 2

El año empezó de manera sensual con el regreso de Aracely Arámbula en “La Doña 2“. La historia de Altagracia continuó pero no todos los personajes de la primera temporada siguieron. Lo que hacía esta serie especial eran esos encontronazos entre madre e hija, y como ahora sabemos, la hija no duró mucho tiempo dentro de la secuela. Se perdió la magia y el encanto de la primera serie y la secuela no debió de existir, para nuestro gusto y se convirtió en una de las peores del año.

Rubí

Camila Sodi siempre ha sido una actriz muy controversial por ser alguien a quien no le gusta tratar mucho con la prensa. A la sobrina de Thalía le gusta hacer su trabajo pero no promoverlo por qué sabe que indudablemente le preguntarán cosas personales sobre si misma o su familia, que no le gusta responder.

El personaje de Rubí es icónico y su contratación siempre fue polémica. Sin embargo, Rubí estuvo hecho a la medida de Camila e hizo un trabajo excelente. Aunque no superó a su antecesora Bárbara Mori, sí hizo una buena versión del personaje. Con una historia corta y ágil, Rubí fue una de las mejores telenovelas del año.

Operación Pacífico

Majida Issa dejó atrás su personaje de La Diabla de “Sin Senos Sí Hay Paraíso” y se transformó completamente. De ser la antagonista, en “Operación Pacífico” se convirtió en la protagonista. La historia nuevamente gira alrededor del mundo del narcotráfico, pero en esta ocasión la vemos desde la perspectiva de la policía. Lo que hizo esta serie interesante fue la mezcla de melodrama clásico con las narconovelas. Muy pocos autores pueden conseguir hacer una historia redonda pero quienes estuvieron detrás de esta serie dominaron el tema convirtiéndola en una de las mejores del año.

100 Días Para Enamorarnos

Tras el éxito de “Betty en NY“, Telemundo continuó por la misma línea de la comedia para sus telenovelas hechas desde sus estudios en Florida. “100 Días Para Enamorarnos” se trató de dos parejas que se dan un espacio para volverse a enamorar. Lo que hizo de esta comedia romántica un éxito fue el peculiar cuadro de actores peculiar que refrescó la pantalla.

Erick Elías, Ilse Salas, Mariana Treviño y David Chocarro protagonizaron la serie que nos dejó queriendo ver más. Uno de los temas que más sobresalió fue el de la identidad de género, algo poco explorado en las telenovelas y que Telemundo tuvo el valor de presentar.

Te Doy La Vida

En un año lleno de incertidumbre lo que más necesitamos fue tener esperanza, y “Te Doy La Vida“, en Univision, llegó justo a tiempo. La telenovela mexicana recae en lo que es el melodrama clásico, sin nada más que una bonita historia de amor. José Ron venía de una serie de éxitos en Univision con “Rubí” y “Ringo” y esta producción no fue la excepción.

“Te Doy La Vida” alcanzó niveles de audiencia increíbles durante una época en que las telenovelas habían tenido una audiencia baja. El público reconoce los proyectos buenos y esta telenovela fue una de las mejores de este año.

Vencer El Miedo

El empoderamiento de la mujer es algo que se debe promover día a día para terminar la misoginia que aún sigue prevaleciendo. “Vencer El Miedo” fue la telenovela perfecta que tiene como foco central a cuatro mujeres en distintas etapas de la vida. Cada una tiene un miedo que tendrá que superar y el público se vuelve testigo de cómo cada una logra vencer sus obstáculos.

Cennet

Después del gran éxito que fue “Amor Eterno” para Univision, Telemundo no se quizo quedar atrás y empezó a programar nuevamente telenovelas turcas en su horario primetime. Para el público hispano llegó la historia de “Cennet“, que poco a poco fue consiguiendo la preferencia de los televidentes a pesar de tener un elenco desconocido. La historia fue tan atrapante que la convirtió en una de las mejores del año 2020.

Médicos

Los héroes de la pandemia han sido los doctores, quienes ponen sus vidas en riesgo para poder sanar al pueblo. Univision estreno “Médicos“, protagonizada por Livia Brito y Daniel Arenas, pero que lamentablemente no cumplió con las expectativas idóneas. A pesar de tener una buena intención, la historia se volvió tediosa, aburrida y demasiado larga. Se quería repetir la fórmula de “Por Amar Sin Ley” con distintos casos semana a semana, pero no se pudo lograr el mismo éxito. Aunque se habla de una segunda temporada, sería conveniente no volver a visitar este hospital.

Cómo Tú No Hay 2

Una de las grandes sorpresas de este año fue ver a Adrián Uribe protagonizar la telenovela “Cómo Tú No Hay 2“. El comediante es conocido por su personaje de El Vitor en programas cómicos, pero su faceta de galán había sido poco explorada. No había muchas expectativas para esta serie ya que está basada en la teleserie chilena “Amores de Mercado” que Telemundo ya había versionado en dos ocasiones.

La última versión que realizó Telemundo se llamó “¿Quién es Quién?” y protagonizó Danna Paola con Eugenio Siller. Esta adaptación no tuvo éxito en primetime que la mandaron para el horario vespertino.

Sin embargo, “Cómo Tu No Hay 2” pudo conquistar a la audiencia de Univision y poco a poco fue elevando su audiencia y terminó siendo una de las más vistas del año.

Enemigo Íntimo 2

Fernanda Castillo y Raúl Méndez regresaron con la secuela de “Enemigo Íntimo“. La serie sobre dos hermanos en disputa volvió a las pantallas de Telemundo y a pesar de contar con una gran producción y grandes actuaciones, no tuvo una historia lo suficientemente atrapante. Fue mejor que se hubiese quedado en una excelente temporada y darle el cierre bien a los personajes sin dejar historias abiertas al final.

Todo Por Mi Hija

Las telenovelas con niños protagonistas siempre suelen atrapar al público, así como sucedió con “Te Doy La Vida” de Univision. Telemundo programó otra telenovela turca en horario primetime para darle una competencia fuerte a la telenovela con Angelique Boyer. Es así como estrenó “Todo Por Mi Hija” que ha cautivado a todos por ser una historia tierna, familiar e inspiradora.

Dulce Ambición

Univision estrenó la telenovela más deliciosa de todo el año, “Dulce Ambición“. La producción brasileña, que fue todo un éxito en su país natal, llegó al público latino de Estados Unidos y acaparó las miradas. Al centro de este melodrama está María de la Paz (Juliana Paes), una mujer luchadora, trabajadora e inspiradora que logra crear un imperio haciendo postres. Aunque a simple vista tiene una historia central muy simple y clásica, los personajes secundarios son complejos y entretenidos.

Imperio de Mentiras

Cada proyecto de Angelique Boyer siempre da de qué hablar e “Imperio de Mentiras” no fue la excepción. Boyer es actualmente la actriz de Televisa más reconocida y sus telenovelas siempre suelen tener éxito.

Pero a pesar de que había todos los elementos para que fuera todo un suceso, con Boyer protagonizando una versión latina de una telenovela turca, las cosas no se han dado así. La historia es kilométrica, pasa todo muy lento y no hay agilidad para mantener al televidente enganchado. Es por eso que esta producción mexicana la tuvimos que poner en nuestra lista de las peores del año.

Falsa Identidad

Si no se puede reunir al elenco principal nuevamente, no se deberían hacer secuelas de series exitosas. Tal y como sucedió con “La Doña 2”, en “Falsa Identidad 2“, la protagonista Camila Sodi no pudo seguir con el proyecto. Aunque si apareció en los capítulos iniciales, fueron pocos.

Dulce María se unió al proyecto para darle un empuje, pero quedó embarazada y no pudo continuar con su personaje y salió de la producción. A pesar de tener buenos elementos, tanto cambio a la idea original hace que uno ya no quiera verla.

Vencer El Desamor

Tras el éxito de “Vencer El Miedo”, la productora Rosy Ocampo continuó con sus historias de empoderamiento a la mujer pero ahora con “Vencer El Desamor“. Otro grupo de mujeres llega para unirse y ayudarse entre sí para poder triunfar en la vida. El mensaje de amor y el de la fe es algo que nos llega perfectamente en estas épocas de pandemia.