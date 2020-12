Joven hispana de California que tuvo a su padre detenido por ICE es admitida en Harvard

Una joven californiana de 17 años se convirtió en la tercera estudiante de su escuela en ser aceptada en la Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas del país, y además de ser un orgullo para sus padres, es un ejemplo para la comunidad latina inmigrante tras haber superado los obstáculos familiares que se le impusieron en su camino.

Cielo Echegoyen es el nombre de estudiante de preparatoria de Santa Ana, California que recibió la noticia de su admisión junto a su familia en navidad y estallaron de alegría al conocer que había sido admitida gracias al arduo esfuerzo académico de la joven y a pesar de los obstáculos económicos y migratorios de la familia.

La joven californiana fue admitida por la Universidad de Harvard de forma anticipada, lo que significa que todavía debe cursar un semestre más en la escuela preparatoria Santa Ana High School antes de iniciar sus estudios superiores.

SHE DID IT! Cielo Echegoyen celebrates her early acceptance to Harvard University with family. Echegoyen graduated from Santa Ana High School in California and is the 5th person in her school district to be accepted to Harvard. Congratulations! pic.twitter.com/fsKBWinud6

