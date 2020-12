570 cadáveres aún permanecen en muelle de Brooklyn desde la primera ola de coronavirus

Unos 570 cuerpos permanecen en remolques refrigerados en los depósitos del terminal marítimo en el sur de Brooklyn (NYC), al final de la calle 39 en Sunset Park, la mayoría de los cuales han estado congelados durante meses. Y hay espacio para cientos más, en caso de que se repita la alta mortalidad del COVID.

Los funcionarios de la ciudad de Nueva York creen que este sitio aislado les ayudará a evitar una de las tragedias más impactantes de la primera ola de COVID-19: el aplastamiento de cuerpos que sobrepasó la capacidad de la ciudad.

A medida que el virus se propaga por todo el país, varios estados y alcaldías han estado solicitando o utilizando remolques refrigerados después de ver lo sucedido en Nueva York en la primavera. Pero ninguna otra ciudad parece haber tenido un aumento de muertes tan grave que los cuerpos hayan tenido que ser retenidos durante meses.

La ciudad de Nueva York experimentó una terrible ola de muertes cuando se convirtió en el epicentro mundial del virus en la primavera, con 17,507 muertes confirmadas por virus entre el 14 de marzo y el 18 de junio. En el pico de la pandemia a principios de abril, unas 800 personas murieron en un solo día.

En principio, más de 135 remolques refrigerados fueron desplegados en las calles alrededor de los hospitales, en lo que se convirtió en una de las imágenes más duraderas de la crisis en la ciudad. Pero eso no fue suficiente. Se colocaron estantes en los remolques, duplicando su capacidad, ya que los directores de funerarias se quedaron sin espacio de almacenamiento, y los cementerios y crematorios no podían soportar la carga.

Un hospital de Brooklyn recurrió al uso de un montacargas para levantar los cuerpos en su remolque de la morgue, y una funeraria fue descubierta almacenando docenas de cadáveres en descomposición en dos camiones U-Haul y sus salas de visitas.

En un esfuerzo por aliviar el atraso, la oficina del médico forense enterró docenas de cuerpos no reclamados a principios de abril en Hart Island, su campo de alfareros. Pero unas semanas después, dio un giro al transformar el enorme almacén frente al mar en el sur de Brooklyn en una instalación de almacenamiento en congelador a largo plazo para los muertos, lo que permitió a las familias abrumadas retrasar la recuperación de los cuerpos durante meses antes de que se considerara un entierro público en Hart Island.

“Estos contenedores congeladores para almacenamiento a largo plazo, creo que será la nueva expectativa”, comentó John Fudenberg, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Médicos Forenses. “Lo hicieron, demostraron que funciona y creo que será la ola del futuro, porque es mucho más aceptable socialmente y más sensible que un entierro temporal”.

Cómo encontrar un lugar seguro para almacenar cientos de cuerpos durante largos períodos fue una de las lecciones más difíciles de la primera ola de la crisis, más útil a medida que crece la segunda ola en Nueva York.

La semana pasada, los hospitales públicos de la ciudad cancelaron las cirugías electivas para ahorrar espacio ante el creciente número de pacientes de COVID. Las muertes por esa causa en NYC rondan alrededor de 35 por día, frente a un promedio de menos de 10 por día a principios de noviembre.

Por ahora, una crisis tan grave como la primaveral parece poco probable, dadas las mejoras en la atención y la llegada de la vacuna. Las morgues internas de los hospitales, que tienden a contener un promedio de 15 cuerpos, estaban llenas en un 25% a mediados de diciembre, según la Asociación de Hospitales del Gran Nueva York, que rastrea esos datos.

“En la planificación, siempre estamos preparados para el peor de los casos“, afirmó la Dra. Barbara Sampson, jefe forense de la ciudad. “Pero mi expectativa es que no estaremos en el tipo de lugar que estábamos en la primavera. Eso espero con todo mi corazón”.

Aún así, normalmente mueren alrededor de 150 personas por día en la ciudad por diversas causas –naturales, enfermedad, accidentes, crimen-, por lo que sólo agregar 100 muertes por día como resultado de COVID-19 probablemente ya estresaría el sistema, admiten varios directores de funerarias.

“Hemos pasado mucho tiempo obteniendo suministros y estableciendo instalaciones. La posición en la que nos encontramos ahora es una especie de anticipación”, comentó Patrick J. Kearns, que opera tres funerarias en Queens y una en Long Island, y que conservó su propio remolque refrigerado después de la primera ola, por si acaso.

En los últimos meses, la ciudad ha requerido que cada hospital vuelva a diseñar sus planes de manejo de fatalidades, designando personal de emergencia para las morgues, lugares de estacionamiento para múltiples remolques de 53 pies y equipos para manejar el papeleo y asesorar a las familias. Y el médico forense ha distribuido miles de bolsas para cadáveres resistentes.

Pero la instalación que más marcará la diferencia en caso de bajas masivas de nuevo sería el terminal marítimo en Sunset Park (“Disaster Morgue 4” es su nombre oficial). El 28 de abril, la ciudad inauguró esa instalación de almacenamiento, que puede contener al menos 1,500 cuerpos.

“Espero que no lo necesitemos, pero saber que está ahí y saber que es parte del marco que se ha construido es increíblemente reconfortante”, dijo a The New York Times Jenna Mandel-Ricci, coautora de un informe de la Asociación de Hospitales del Gran Nueva York sobre gestión de fatalidades, que documentó las lecciones aprendidas durante la crisis.

A fines de mayo, el muelle tenía un total de 2,137 cuerpos: 1.468 en almacenamiento a largo plazo y 669 en remolques refrigerados, dijo la oficina del médico forense. Para el traslado contaron con la ayuda de la Guardia Nacional y personal forense de los hospitales.

Al 4 de diciembre, las instalaciones de la ciudad en la terminal marítima todavía tenían 529 cuerpos en almacenamiento a largo plazo y 40 en remolques refrigerados.

La ciudad no ha establecido un límite sobre el tiempo que un cuerpo puede permanecer allí, siempre que haya conversaciones en curso con la familia para un lugar de descanso final.

El servicio es gratuito, destacó la Dra. Sampson. Y agregó que los que se mantienen en almacenamiento a largo plazo allí en diciembre son una mezcla de muertes de COVID-19 y otras causas, aliviando la tensión en las morgues habituales.

Mientras, los entierros en Hart Island no se han detenido: este año 2,225 adultos han sido inhumados en el cementerio de la ciudad allí, la mayor cantidad en décadas, según el Departamento de Corrección (DOC) de la ciudad.

Ahora, los entierros se llevan a cabo a pedido de la familia o porque los cuerpos permanecieron sin identificar o sin reclamar después de una investigación de aproximadamente dos meses.

Además se han tomado medidas aumentando la eficiencia y disminuyendo la posibilidad de que la ciudad pierda el rastro de un cuerpo. “Después de lo que todos hemos pasado, con la pérdida de trabajos y la pérdida de seres queridos, lo único que podría empeorar todo esto es si la OCME (Oficina del Médico Forense Jefe de NYC) o el director de la funeraria tiene al difunto equivocado”, recalcó Sampson. “No permitiré que eso suceda”.

