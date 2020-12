Policía de Massachusetts mata a su perro K-9 en la escena de un crimen

Un policía de Massachusetts tuvo que matar a tiros a su perro K-9 después de que lo atacara en una escena de crimen.

El hecho ocurrió en Plymouth el martes. El agente Keith Larson respondía junto a su perro Nico, un pastor alemán, al reporte de un sospechoso que huyó de un estacionamiento.

Larson dijo a sus superiores que Nico lo atacó cuando lo preparaba para la inspección. El agente hizo todo lo posible para librarse del can, pero no tuvo más opción que descargar su arma.

El agente fue llevado a un hospital con severas lesiones en las manos. Fue el segundo ataque del perro a Larson en el año. Los dos fueron reunidos en el verano.

Please keep K-9 Officer Keith Larson and Nico in your thoughts pic.twitter.com/DFUP8HMXNj

— Plymouth Police Dept (@Plymouth_Police) December 29, 2020