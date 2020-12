Perro captura a sospechoso de asesinar a esposa en restaurante mexicano de Georgia

Un perro al servicio de la Policía logró que un hombre fuera capturado luego de que asesinara a su esposa en un restaurante mexicano de Georgia.

José Lemus Maldonado, de 50 años, fue detenido una hora después de que supuestamente asesinara de un tiro en el cuello a Janice Ross, de 43 años, en el restaurante El Ranchero, en la ciudad de Marietta, al noroeste de Atlanta.

“¡Qué manera de hacerlo, Jacquo! (nombre del perro)”, publicaron en su página de Facebook las autoridades de Marietta tras la rápida captura del sospechoso gracias a su “agente” canino de la Unidad K9, que encontró al sujeto oculto en unos arbustos detrás de la cancha de béisbol de la Kennesaw State University (KSU).

El crimen originó una persecución por tierra y aire en los alrededores de la universidad, donde se les alertó a los estudiantes sobre la posible presencia de un hombre armado e instó a permanecer en sus dormitorios hasta nuevo aviso.

El asesinato ocurrió el domingo a la hora del almuerzo, de acuerdo con varios testigos que llamaron al 911 para reportar que el sujeto le había disparado a su acompañante mientras comían y luego huído a pie hacia una zona boscosa cercana a KSU, una de las mayores universidades de Georgia.

Here is a mugshot of Jose Lemus-Maldonado, the suspect in the Marietta #shooting Sunday at El Ranchero restaurant that left KSU and Life University on lockdown. @ksuoem @KSUOwlNation @LifeUniversity @cbs46 @MariettaPD pic.twitter.com/wtZ8o1ZoOm

— Melissa Stern (@MelissaStern) December 7, 2020