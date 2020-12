Bernie Sanders insiste en cheque de estímulo de $2,000 y llama “hipócritas” a republicanos liderados por Mitch McConnell

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Como parte de la cadena de publicaciones en su cuenta de Twitter, el senador Bernie Sanders catalogó de hipocresía la negativa de los republicanos en ese cuerpo legislativo en darle paso a cheques de estímulo de $2,000.

El máximo líder de la delegación en el Senado, Mitch McConnell, ha insistido en que no facilitará la aprobación de un aumento en el cheque de estímulo porque el Congreso de Estados Unidos ha proporcionado suficiente ayuda por la pandemia y muchas familias que, supuestamente, no los necesitan se beneficiarían de los pagos directos.

McConnell agregó que favorece ayudas “inteligentes” y “focalizadas”.

Ante esto, Sanders compartió por Twitter un video en el que compara lo siguiente: “Es una cuestión de comprensión que ahora mismo estamos viendo una clase trabajadora en este país que está en más desesperación que en ningún otro momento desde la Gran Depresión. A mí me parece interesante que mis amigos en The Washington Post o el liderato republicano que cuando se trata de exenciones de impuestos para la gente rica o bienestar corporativo o inflar presupuestos militares, está bien. Pero, cuando uno se levanta y dice que las familias trabajadoras necesitan algo de ayuda, ¡oh, Dios!, el mundo va a a colapsar”.

Republican leadership has endless amounts of money for bloated military budgets and tax breaks for billionaires. But when working families need help, oh my God, we can’t afford it! I am a little tired of that hypocrisy. pic.twitter.com/L93jzgceAP — Bernie Sanders (@BernieSanders) December 31, 2020

El día antes, en otro video compartido en la red, Sanders destaca el reportaje que evidencia la lucha de una familia en Nueva York que espera por los $2,000 para poder “pagar la renta y sobrevivir”.

“I don't know how to live anymore. Sometimes it's so hard." This family says $2,000 checks would help them pay their back rent and survive. pic.twitter.com/6hrJLReI9C — Bernie Sanders (@BernieSanders) December 30, 2020

En otro tuit, el político socialista democrático puntualizó: “De un momento a otro, Mitch McConnell y los republicanos en el Senado están preocupados que un estadounidense pueda recibir un cheque de $2,000 dólares ‘que no necesita’. Gracioso. Ellos no tienen problemas en otorgar $1.4 mil millones en rebajas de impuestos a Charles Koch y su familia con una red con valor de $113 mil millones. ¡Qué hipocresía!”.

All of a sudden Mitch McConnell and Senate Republicans are worried that someone in America might get a $2,000 check "who doesn't need it." Funny. They had no problem giving a $1.4 billion tax break to Charles Koch and his family with a net worth of $113 billion. What hypocrisy! — Bernie Sanders (@BernieSanders) December 31, 2020

Este jueves la discusión sobre cheques de estímulo más cuantiosos continúa en el Senado condicionado por los demócratas en cuanto a la anulación de un veto al proyecto para otorgar $740,000 millones para el Departamento de Defensa.

Los demócratas aprobaron un proyecto independiente para subir el monto, medida que bloqueó este martes el Senado, comandado por McConnell.

Ese cuerpo legislativo, al momento, examina en conjunto, varias demandas del presidente Donald Trump, entre las que destacan el aumento al cheque de estímulo, un refuerzo a la seguridad electoral y la eliminación de la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que brinda protecciones a empresas de tecnología como Facebook.