Multimillonarios de Nueva York se han hecho más ricos durante la pandemia, incluyendo Trump y ex alcalde Bloomberg

Pobreza, desempleo y muerte han sido las constantes durante la pandemia para la mayoría de los neoyorquinos, la región más afectada del país y quizá del mundo.

Pero los multimillonarios de NYC están en auge, con una riqueza colectiva que creció $81 mil millones de dólares hasta superar los $600 mil millones durante los estragos del coronavirus, según un análisis de Forbes.

Impulsados ​​por billones de dólares en generosidad federal de alivio de COVID, los poderosos de Wall Street obtuvieron algunas de las mayores ganancias.

El aumento promedio del 16% desde mediados de marzo incluye al ex alcalde Mike Bloomberg, la persona más rica de la ciudad, cuyo imperio mediático se disparó en $6.8 mil millones de dólares (14%) hasta unos $55 mil millones, según Americans for Tax Fairness y el Institute for Policy Studies.

Al mandatario Donald Trump también le fue bastante bien, ya que su patrimonio neto creció $420 millones de dólares, pasando de $2.1 mil millones a $2.5 mil millones, un aumento del 20%, arrojan los datos.

Steve Cohen, nuevo propietario de los NY Mets y magnate de los fondos de cobertura, también se encuentra entre los multimillonarios del área metropolitana -unos 141 en total- que tuvieron un gran año 2020, agregando $700 millones de dólares (5%) a su fortuna, que ahora totaliza $14.6 mil millones.

Stephen Schwarzman, de Blackstone Group, engordó 34% su billetera, con unos $5 mil millones de dólares, hasta aproximadamente $21 mil millones.

Las tenencias de Jamie Dimon de JPMorgan pasaron de $1.2 mil millones de dólares a $1.5 mil millones, aproximadamente un aumento del 29%. En cambio, otros perdieron dinero. Por ejemplo, John Catsimatidis, propietario de la cadena de supermercados Gristedes y quien también tiene participaciones de petróleo y bienes raíces, vio su fortuna mermar 13% ($453 millones de dólares), bajando hasta $2.8 mil millones.

Aun así, las ganancias en Nueva York no fueron tan buenas como el promedio nacional. Los 651 multimillonarios de EE.UU. se llenaron los bolsillos colectivamente con un billón de dólares, pasando de 2.95 billones a 4 billones, un aumento de 36%.

New York Post realizó un cuadro comparativo sobre cómo evolucionaron las grandes fortunas de la ciudad en 2020, disponible aquí.

