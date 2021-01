Congreso refuerza arribo de Biden al tiempo que crece movimiento para destituir a Trump

El Congreso de los Estados Unidos logró certificar la elección presidencial, lo que asegura la inauguración de la presidencia de Joe Biden el 20 de enero.

Aunque 127 congresistas republicanos se opusieron a reconocer el voto del Colegio Electoral –que avaló 306 para el demócrata y 232 para el presidente Donald Trump–, su movimiento fue insuficiente y quedó relegado tras la violenta invasión del Capitolio por parte de seguidores del mandatario.

A la par de las sesiones de la Cámara de Representantes y del Senado se comenzó a gestar un movimiento para aplicar la Enmienda 25 al presidente Trump.

Una de las voces más fuertes es la del líder demócrata en el Senado, Charles Schumer (Nueva York), quien pidió este jueves la destitución inmediata del mandatario, debido a su papel en instar a la violenta a sus seguidores.

“Lo que sucedió ayer en el Capitolio de Estados Unidos fue una insurrección contra Estados Unidos, incitada por el presidente… Este presidente no debería ocupar el cargo ni un día más”, consideró Schumer.

El líder demócrata hizo un llamado al vicepresidente Mike Pence para que invoque la Enmienda 25, la cual le permitoría a él y al Gabinete quitarle el poder al presidente Trump.

“La forma más rápida y eficaz, que es factible hoy, para destituir a este presidente de su cargo sería que el vicepresidente invocara inmediatamente la Enmienda 25. Si el vicepresidente y el gabinete se niegan a levantarse, el Congreso debe volver a reunirse para acusar al presidente”, apuntó.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California), no ha pronunciado al respecto, pero podría hacerlo en las próximas horas. Ella podría liderar un nuevo juicio contra el mandatario republicano.

Entre los republicanos, el representante Adam Kinzinger (Illinois) se convirtió el primero en pedir la destitución del presidente Trump de la misma forma.

“Aquí está la verdad. El presidente causó esto. El presidente no es apto y el presidente no se encuentra bien. Y el presidente ahora debe ceder el control del Poder Ejecutivo de manera voluntaria o involuntaria”, dijo Kinzinger.

It’s with a heavy heart I am calling for the sake of our Democracy that the 25th Amendment be invoked. My statement: pic.twitter.com/yVyQrYcjuD

Un reporte de The Hill indica que varios miembros del gabinete han dialogado la posibilidad de aplicar la Enmienda 25, pero no hay datos oficiales al respecto.

La representante demócrata Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York) dijo que ya existe un documento con los artículos para ingresar a la Cámara la solicitud de destitución del mandatario.

“Fueron preparados y finalizados por @IlhanMN (Ilhan Omar) mientras era llevada a un lugar seguro, y miembros (de la Cámara) lo están firmando”, afirmó en Twitter.

Articles of impeachment have already been drafted and are ready for introduction. They were prepared and finalized by @IlhanMN while she was extracted in a secure location, and members are signing on. pic.twitter.com/FJCpmp64OV

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 7, 2021