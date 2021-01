Trump acepta derrota aunque advierte que es el inicio de su lucha MAGA

El presidente Donald Trump no da su brazo a torcer.

Twitter, la red favorita del mandatario le bloqueó su cuenta durante 12 horas, por lo que envió su postura sobre la certificación del triunfo del presidente electo Joe Biden a través de Dan Scavino, el responsable del área digital de la Casa Blanca y uno de los más fieles al republicano.

El mensaje es claro: se permitirá la transición pacífica, pero el movimiento Hacer América Grande Otra Vez, mejor conocido como MAGA, apenas está comenzando.

“Incluso en que estoy en total desacuerdo con el resultado de las elecciones –y los hechos me confirman– habrá una transición ordenada el 20 de enero”, dice el mensaje.

Ese día el demócrata Biden tomará juramento como el Presidente 46, en el Capitolio, el mismo escenario ultrajado por los trumpistas.

La segunda parte del mensaje del presidente Trump es la advertencia de que continuará su batalla.

“Siempre he dicho que continuaríamos nuestra lucha para garantizar que solo se cuenten los votos legales. Si bien esto representa el final del mejor primer mandato en la historia presidencial, ¡es sólo el comienzo de nuestra lucha para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande!”, agregó.

— Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) January 7, 2021