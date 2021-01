El escote pronunciado con el que Livia Brito incendió Instagram

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En cada uno de los posteos que Livia Brito comparte en Instagram no hay manera de que no se vea perfecta, pues parece que no tiene ningún defecto y que su naturaleza es ser sensual como en su reciente publicación de la que, sin duda, dejó sin habla y con el corazón paralizado a sus fanáticos.

Con el outfit más atrevido que pudo, no solo hizo lucir su cuerpo perfecto, sino que dejó al borde de mostrar sus encantos con el escote pronunciado de su traje que se convirtió completamente en el centro de atención de la fotografía y del mil maneras comenzaron a lloverle los elogios.

“Cada día me sorprendo más con tus fotos hermosa”, “Qué mujer tan poderosa eres”, “Reina”, “Tan preciosa”, “Preciosura de mujer”, “Siempre luciendo hermosa”, entre otras reacciones que acompañan la postal de la actriz.

No hay duda de que brilló en su totalidad con ese atuendo que se vio reflejado en más de 300 mil likes de los 5 millones de followers que tiene en la red social. Por algo, la cubana es considerada una de las actrices más hermosas del mundo del espectáculo.

Y es que no hay día en que no comparta sobre lo que hace a diario para mantenerse en forma, desde enseñar qué es lo que come o los ejercicios que hace, demostrando que la figura que tiene es porque invierte su tiempo trabajando en ello.

