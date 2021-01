Clarence Thomas, juez del Supremo, en aprietos por apoyo de su esposa a simpatizantes de Trump

El asalto de simpatizantes de Donald Trump al Capitolio tiene en problemas a uno de los jueces más conservadores del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Ginni Thomas, esposa del juez Clarence Thomas, el único afroamericano en el Supremo, publicó en Facebook mensajes de apoyo a las personas que se congregaron en Washington el 6 de enero.

“Amo a la gente MAGA“, escribió Ginni Thomas en su perfil. “Dios los bendiga salir a defender o rezar”.

Los mensajes fueron escritos antes de que el presidente saliente diera un discurso a la multitud y de que la turba asaltara al edificio que aloja al Congreso de la nación. Las publicación fueron borradas tiempo después y la esposa del magistrado no ha publicado nada desde entonces.

There is no reality in which it is appropriate for the wife of a Supreme Court Justice, already a rightwing PAC political player, to endorse sedition.

Los mensajes de Ginni Thomas del 6 de enero no son los primeros en los que queda en evidencia su simpatía con Trump. Según Slate, la mujer suele publicar teorías de conspiración sobre un golpe de estado a Trump financiado por el magnate George Soros.

La esposa del magistrado también ha reproducido información falsa sobre el papel de Bill Gates, fundador de Microsoft, en la vacuna contra el coronavirus. De acuerdo con el New York Times, Ginni Thomas hizo listas de funcionarios federales que no eran lo suficientemente leales a Trump. También ha condenado al movimiento Black Lives Matter.

Personalidades en redes sociales han solicitado la renuncia de Clarence Thomas al Supremo por el abierto apoyo a Trump y sus simpatizantes.

Thread. Justice Clarence Thomas must resign from the Supreme Court or at the very least take on Senior status while his wife's alleged financing of a terrorist attack is investigated. https://t.co/6iOBBL5tcq

— Eric Garland (@ericgarland) January 9, 2021