Los seguidores de Trump más buscados por la Policía y el FBI por ataque al Capitolio

El FBI y el Departamento de Policía del Distrito de Columbia están buscando a los responsables del ataque al Capitolio.

La agencia federal pidió al público en general proporcionar cualquier información que lleve a la detención de esas personas, simpatizantes del presidente Donald Trump.

“El FBI busca identificar a las personas que instigaron a la violencia en Washington, D.C. Aceptamos tips e información digital que muestre disturbios o violencia en el Capitolio de los EE.UU. y sus alrededores el 6 de enero”, indica.

Pide a cualquier persona reportar sus hallazgos a fbi.gov/USCapitol.

The FBI is seeking to identify individuals instigating violence in Washington, D.C. We are accepting tips and digital media depicting rioting or violence in and around the U.S. Capitol on January 6. If you have information, visit https://t.co/buMd8vYXzH.

— FBI (@FBI) January 7, 2021