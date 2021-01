4 hierbas y especias que ayudan a controlar los antojos de azúcares procesados

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Seamos honestos uno de los cambios de hábitos alimenticios más difíciles es dejar el azúcar. Sin embargo si quieres mejorar tu salud y evitar el desarrollo de todo tipo de enfermedades crónicas y degenerativas, es momento de tomarlo con mayor seriedad.

De hecho el inicio de año es la mejor temporada para establecer nuevas costumbres, teniendo en cuenta que durante las celebraciones navideñas nos pudimos dar bastantes complacencias, es el momento perfecto para realizar algunos cambios que solo traerán beneficios.

El consumo excesivo de azúcares procesados es un problema de salud que venimos cargando como sociedad hace muchos años, el estilo de vida moderno acelerado y con poco tiempo para comer saludable ha tenido que ver. También influyen aspectos como los altos niveles de estrés, el sedentarismo, la depresión, la falta de actividad física, la ansiedad y claro; el alto consumo de alimentos procesados. Como consecuencia nos hemos vuelto “adictos al azúcar” y sin lugar a dudas este mal hábito se deriva en graves consecuencias para la salud: afecta al sistema digestivo y salud intestinal, debilita al sistema inmunológico, desequilibra los niveles de azúcar en sangre y puede derivarse en diabetes, es motivo de desequilibrios hormonales, altera el buen funcionamiento del sistema cardiovascular, es la causa directa de la inflamación crónica y es una de las principales razones del sobrepeso y la obesidad.

Lo cierto es que existen razones químicas por las cuales amamos tanto el azúcar. Al consumirla nuestro cerebro nos recompensa con la liberación de los neurotransmisores que rigen el estado de ánimo: la serotonina (la hormona del bienestar) y las beta-endorfinas, que actúan como analgésicos naturales, producen una sensación de bienestar, aumentando la autoestima y calman la ansiedad. Por lo menos temporalmente. Este mismo efecto también sucede cuando consumimos otros carbohidratos refinados simples que se convierten fácilmente en glucosa (azúcar).

La buena noticia es que existen magníficos aliados naturales que serán una herramienta natural y saludable para facilitar el camino de una vida sin azúcar y detener los constantes antojos. Conoce 4 alternativas que marcarán la diferencia en tu dieta y salud.

1. Canela

Una vez que descubres las maravillas de la canela, nada vuelve a ser igual. Se trata de una de las especias dulces más utilizadas en el mundo, es cálida y sumamente aromática. No en vano ha sido utilizada como un poderoso remedio curativo durante miles de años, brilla por sus propiedades medicinales que se atribuyen a su inigualable contenido en antioxidantes. Se destaca por sus excepcionales propiedades antiinflamatorias y alto contenido en polifenoles, todos son factores que intervienen de manera positiva para combatir el daño oxidativo causado por los radicales libres y reducen el riesgo de padecer enfermedades degenerativas. La canela es rica en mucílagos, gomas, resinas, cumarinas y taninos que le confieren propiedades digestivas e hipoglucémicas. Por ende durante años la canela ha sido considerada un gran aliado para promover la pérdida de peso y detener los antojos de azúcar. De hecho se cuenta con un estudio, en el cual se ha demostrado que los potentes polifenoles de la canela ayudan a reducir los antojos de azúcar al controlar los niveles de glucosa en sangre. Esto ayuda a minimizar los picos de insulina que se producen después de una comida desequilibrada que normalmente conduce a más hambre y más azúcar. Lo mejor de todo es que añadir canela en la dieta diaria es delicioso y fácil: es ideal para preparar tés, aguas y licuados, también es el complemento perfecto para espolvorear en rodajas de manzana o cualquier fruta, va de maravilla con todo tipo de postres y recetas de panadería y es el toque más exquisito en un buen tazón de avena.

2. Fenogreco

Probablemente has escuchado poco sobre el fenogreco, lo primero que tienes que saber es que se trata de una especie de planta con flor perteneciente a la familia de las fabáceas. Las semillas de esta hierba tienen un sabor similar al jarabe de arce o al azúcar quemado, por lo tanto son el aliado perfecto para aportar un natural y saludable sabor dulce en todo tipo de platillos. Adicionalmente es un ingrediente valorado en la medicina naturista, se utiliza para diversas dolencias que van desde la anemia, trastornos estomacales, diabetes y salud del corazón. Llama de manera especial la atención su contenido en oligoelementos (hierro, manganeso, cobre) y una extensa lista de antioxidantes. También conocida como alholva, es un poderoso aliado de la medicina aryurvédica corriente en la cual es considerada un eficaz complemento en el manejo de trastornos metabólicos como la diabetes, mientras que los médicos de la Medicina Tradicional China (MTC) lo utilizan como un gran aliado para disminuir la inflamación. El fenogreco se puede usar para controlar el azúcar en sangre y los antojos de azúcar de manera efectiva. En un estudio publicado en el Journal of Diabetes and Metabolic Disorders, se comprobó que el fenogreco retrasa la aparición de la diabetes en sujetos con prediabetes e incluso se avalaron sus bondades para reducir la glucosa plasmática en ayunas, la glucosa posprandial en ayunas y el colesterol LDL. Agregar fenogreco es fácil, se recomienda agregar las semillas molidas para endulzar cualquier preparación. También es un complemento perfecto para crear mezclas de especias dulces, como es el caso del té o curry en polvo.

3. Clavos de olor

Los clavos de olor son una de las especias más dulces y cálidas, no en vano forman parte de numerosas recetas navideñas. No solo aportan un toque aromático y especiado único en la comida, ofrecen numerosos beneficios para la salud, que incluyen propiedades calmantes para el estómago y reguladoras del azúcar en la sangre. Junto con los antioxidantes, las antocianinas y la quercetina, los clavos contienen un componente activo llamado eugenol, que se asocia con potentes efectos antiinflamatorios. El eugenol puede ayudar a reducir el riesgo de cánceres del tracto digestivo y reduce la inflamación de las articulaciones. Otra de las grandes cualidades de estas pequeñas especias, es su aporte en nutrientes esenciales que promueven la buena salud como es el manganeso, vitaminas C y K, calcio y magnesio. El consumo de clavo de olor también puede ayudar a detener los antojos de azúcar. De hecho se cuenta con un estudio, que se realizó con la participación de 30 personas con diabetes tipo 2 a quienes se les administraron cápsulas que contenían cero, uno, dos o tres gramos de clavo de olor, todos los días durante un mes para observar sus niveles de glucosa sérica. Se descubrió que la glucosa sérica descendió de 225 a 150 miligramos por decilitro con una caída significativa en los niveles de triglicéridos, colesterol total y LDL. Como conclusión los investigadores del estudio sugirieron que consumir de uno a tres gramos de clavo de olor por día es beneficioso para los diabéticos tipo 2, se asocia como una gran herramienta para controlar los niveles de glucosa y colesterol total. Los clavos de olor aportan un sabor fuerte, por lo que deberás usarlos con cautela, son uno de los ingredientes estrella del té chai y un delicioso complemento en la elaboración de salsas, guisos y espolvoreados sobre verduras asadas y adobos.

4. Ginseng

El ginseng es uno de los elementos más importantes en las medicinas naturistas en todo el mundo. Se cree que esta raíz adaptogénica ayuda a estimular el sistema inmunológico, alivia el estrés, reduce el riesgo de ciertos cánceres y mejora el rendimiento mental y el bienestar. Se cuenta con referencias científicas que relacionan sus beneficios medicinales con su contenido en unos compuestos llamados: ginsenósidos, que funcionan como potentes antioxidantes y que se asocian con cualidades para reducir el estrés oxidativo y la inflamación. El ginseng también es un eficaz estabilizador del azúcar en sangre. No en vano el ginseng se ha utilizado en la medicina tradicional china durante siglos, con muy buenos resultados para potenciar la buena salud: reduce la inflamación, ayuda a la función cerebral, es un gran aliado natural para tratar la disfunción eréctil, es considerado un poderoso anticancerígeno natural y un grandioso estimulante natural que aumenta los niveles de energía. El ginseg aporta un inigualable toque dulce y un delicado aroma en los alimentos, es ideal para integrarse en bebidas medicinales como infusiones, jugos y licuados. También actualmente es muy sencillo consumirlo como suplemento naturista.