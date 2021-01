Impactante: Romain Grosjean mostró las cicatrices que le quedaron tras incendio en la pista de Fórmula 1

Han pasado 6 semanas desde el grave accidente que sufrió Romain Grosjean al impactarse en su auto a 221 kilómetros por hora en el Gran Premio de Baréin, el cual terminó con un incendio, del cual el piloto sobrevivió milagrosamente y salió prácticamente ileso.

Sin embargo, sus manos resultaron afectadas con quemaduras, y fue hasta ahora cuando el integrante del equipo Haas mostró las secuelas, publicando en Instagram una foto donde expuso las cicatrices que le quedaron, al igual que una foto donde se le ve feliz con su gato.

La imagen donde se ve afectada principalmente su mano izquierda es impactante, pero Romain Grosjean se ha mostrado optimista respecto a su rehabilitación y constantemente ha actualizado sus estados en las redes sociales, donde ha relatado que ya puede vestirse solo y otros progresos.

Full day with no dressing. Bloody hell it feels good. So easy to forget how good our bodies are when working well! Back into dressing for the night before meeting my surgeon tomorrow to check the progress !🙏

— Romain Grosjean (@RGrosjean) January 10, 2021