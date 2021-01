La Ciudad de Nueva York cancela sus contratos con las empresas de Donald Trump

“El Presidente incitó a una rebelión contra el Gobierno de Estados Unidos que mató a cinco personas y amenazó con descarrilar la transferencia constitucional del poder. Y la Ciudad de Nueva York no se asociará con esos actos imperdonables de ninguna manera o forma, y ​​estamos tomando medidas de inmediato para rescindir todos los contratos de la Organización Trump“.

Con estas contundentes palabras el alcalde Bill de Blasio describió en un comunicado dado a conocer este miércoles, la decisión de su Administración de cancelar todos los contratos que tienen con las empresas de Donald Trump en la Gran Manzana.

Específicamente la Ciudad tiene actualmente tres contratos con la ‘Trump Organization’, los cuales les permiten a las empresas del Presidente operar el carrusel del Central Park, las pistas de patinaje sobre hielo ‘Wollman’ y ‘Lasker’, también ubicadas en el Central Park, y el ‘Ferry Point Golf’, una campo de golf localizado en El Bronx.

La Administración De Blasio indicó que el próximo paso es notificar de manera oficial a la Organización Trump que la Ciudad iniciará el proceso para cancelar sus acuerdos de inmediato.

New York City doesn’t do business with insurrectionists.

We’re taking steps to TERMINATE agreements with the Trump Organization to operate the Central Park Carousel, Wollman and Lasker skating rinks, and the Ferry Point Golf Course.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) January 13, 2021