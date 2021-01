Trump niega responsabilidad alguna en invasión al Capitolio y advierte que presión a su renuncia “causa enojo”

El presidente Donald Trump niega cualquier responsabilidad en los actos violentos de sus simpatizantes en el Capitolio, además de advertir que el proceso de juicio político en su contra está causando “mucho enojo”.

Agregó que su discurso previo a los disturbios fue “apropiado” y no incendiario, como se reclama en el artículo que será sometido a votación este martes en la Cámara. Dijo que el proceso en su contra es “una cacería de brujas”.

“La gente pensó que lo que dije era totalmente apropiado”, afirmó poco antes de viajar a Texas.

Descalificó el esfuerzo de los demócratas para llevarlo a juicio político.

“(Es la) continuación de la mayor caza de brujas en la política”, afirmó. “Ridículo… absolutamente ridículo… Algo terrible lo que están haciendo… Está causando un tremendo peligro para nuestro país y enojo”.

Hay reportes de movilizaciones armadas en todo el país previa a la ceremonia inaugural del presidente electo Joe Biden. El presidente Trump incluso aceptó aprobar una declaratoria de emergencia pra Washington, D.C., a petición del gobierno local.

Q: "What is your role in what happened at the Capitol? What is your personal responsibility?"

President Trump: "If you read my speech…people thought that what I said was totally appropriate." pic.twitter.com/90Pdt8xFSz

— CSPAN (@cspan) January 12, 2021