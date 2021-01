Le niegan la entrada a un bar por tener sobrepeso

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Susana Ortiz es una joven de 24 años, originaria de argentina y es modelo plus size. Hace unos días, viajó a una ciudad de costar con un grupo de amigas para disfrutar de unas merecidas vacaciones pero sufrió un terrible acto de discriminación.

Resulta ser que Susana y sus amigas acudieron a un bar en donde a ella le fue negada la entrada, y todo parece indicar que por tener sobrepeso.

Según la modelo, el encargado de seguridad del bar le permitió el acceso a sus amigas y a ella la dejó esperando en la entrada, argumentando que ya no había lugar en el local; sin embargo, otras personas sí lograron acceder al mismo.

“Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me largué a llorar y me puse súper mal”, explicó. “Mis amigas se tuvieron que ir del lugar, ellas estaban con mucha bronca por lo que me hicieron”.

Ortiz indicó que también está pensando ya en emprender acción legal en contra de este negocio.

“Soy la primera modelo de Tucumán con sobrepeso y no quiero normalizar el sobrepeso, pero quiero mostrar que en este lugar tacharon a alguien porque su cuerpo es diferente a los demás. No quiero que le pase a nadie lo mismo, ya sea por bajito, gordito, por homosexual. No quiero que a nadie le pase porque es una situación horrible”, concluyó.