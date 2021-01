Mesera hispana demanda a legendario restaurante Sardi’s de Nueva York por acoso sexual

Sardi’s, uno de los restaurantes más legendarios de NYC, frecuentado por la comunidad teatral y turistas antes de la pandemia, está siendo demandado por Yesenia Díaz, alegando que fue acosada sexualmente mientras trabajó allí y luego despedida al quejarse.

Díaz, quien ahora tiene 29 años, señaló que el caso se remonta a 2017, cuando empezó a laborar allí como mesera. Alega en una demanda judicial federal que fue acosada sexualmente durante ocho meses allí y después despedida en represalia cuando se quejó.

Abierto en 1927, ese legendario restaurante de Broadway (234 West 44th St) es conocido por nueve décadas de caricaturas de celebridades enmarcadas que adornan sus paredes, y por allí han desfilado visitantes como Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Arthur Miller y Barbra Streisand.

Pero fue un infierno para Díaz, cuyos problemas supuestamente comenzaron dos meses después de ser contratado, cuando el gerente general Sean Ricketts “le tocó la cintura y los hombros”, alega la demanda. Al menos otro mesero también hizo algo parecido.

El 25 de agosto de 2017, Sardi’s “tomó represalias” despidiéndola. La querella busca daños específicos por angustia mental, ansiedad, recuerdos, “dolores y noches de insomnio”.

“Este tipo de cosas no deberían suceder en ningún restaurante, y mucho menos en Sardi’s”, dijo a New York Post el abogado de Díaz, Christopher J. Berlingieri. “Esto sucedió en la era anterior a #MeToo, en una época en la que, lamentablemente, este tipo de conducta por parte de la dirección puede haber sido aceptable”.

Díaz dijo a través de su abogado: “No quiero que se salgan con la suya con lo que me hicieron en Sardi’s; no está bien”. Los acusados ​​no devolvieron mensajes pidiendo su versión. El restaurante se encuentra cerrado por la pandemia, como toda la escena teatral de Nueva York.

