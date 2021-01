Los Yankees abren la cartera para firmar a otro as y extender al campeón bateador

Luego de haber fallado por cuarto año seguido en los playoffs de las Grandes Ligas, los Yankees empiezan a flexionar sus músculos, o más bien, a abrir su profunda cartera con miras a la temporada 2021. El equipo, de acuerdo con reportes, está por firmar una extensión de contrato con su mejor bateador y sumar a un pitcher que ha ganado dos trofeos Cy Young.

Primero se reportó que el segunda base DJ LeMahieu, quien fue el campeón bateador de 2020 en la Liga Americana con un promedio de .364, y el equipo están finalizando una extensión de contrato de seis temporadas por $90 millones de dólares. LeMahieu había rechazado una oferta por un año y $19 millones.

Las noticias llegan en la semana en la que los vecinos Mets adquirieron a una súper estrella en el infielder boricua Francisco Lindor.

Breaking: DJ LeMahieu and the New York Yankees are finalizing a six-year, $90M contract, sources tell @JeffPassan. pic.twitter.com/L4pEXAGJeR

— SportsCenter (@SportsCenter) January 15, 2021