Representantes demócratas presionan para que tercer cheque de estímulo sea de $2,000 y no de $1,400

No solo la representante demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, considera que en caso de aprobarse un tercer cheque de estímulo, el monto base debe ser de $2,000 y no de $1,400.

La representante demócrata de Missouri, Cori Bush, también se sumó al llamado anterior.

“$1,400 ≠ $2,000 ($1,400 no es igual $2,000)”, lee un tuit en la cuenta de la legisladora este jueves.

AOC dijo por su parte: “$2,000 significan $2,000. $2,000 no significan $1,400”.

Rep. Ocasio-Cortez (D-NY) says Dems should pass $2K on top of the $600 from December, rather than add $1,400 to get $600 to $2K.

"$2,000 means $2,000. $2,000 does not mean $1,400,″ @AOC tells ushttps://t.co/mww4nQ470F

— Jeff Stein (@JStein_WaPo) January 14, 2021