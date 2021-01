Danna Paola estrena ‘Calla Tú’ con poderoso mensaje feminista

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante Danna Paola estrenó su primer video musical del 2021 del tema ‘Calla Tú’, canción perteneciente al álbum ‘K.O.’.

A través de las letras de este sencillo, la también actriz ha mandando un fuerte mensaje sobre la violencia de género. Mientras que en las redes sociales, Danna ha compartido su emoción por el lanzamiento de este tema.

“Me da mucha emoción haber escrito esta canción, la necesitaba, y necesitaba que fuera algo tan preciso e informativo que pudiera hoy en día ayudar a darnos cuenta que NO ESTÁ BIEN CALLARNOS JAMÁS. Esta canción es mi estandarte para darle voz a todas las mujeres que hemos caído en manos de personas que nos disfrazan amor con golpes y odio.”, escribió.

Asimismo, mediante una entrevista para el programa Sale el sol, la intérprete de ‘Mala Fama’ señaló que de alguna manera ha vivido violencia y quiso aprovechar la oportunidad para mandar un mensaje feminista a través de lo que mejor sabe hacer: cantar.

“Creo que es un tema que necesitaba escribir sobre esta situación, yo estaba en Madrid, estaba viviendo en Madrid desde el 2018, antes justo del 8M, y la primera marcha feminista del 8M a la que fui fue en Madrid. Tenía muchas ganas de escribir algo porque no es que en una relación o con una persona en específico yo haya vivido violencia, pero todas hemos vivido violencia de alguna manera, inconscientemente.”

Además, reveló que de igual manera, la violencia de género también se ha presentado en su vida profesional: “Dentro de esta industria yo he vivido muchísimo machismo, se me ha intentado callar muchas veces y lo he dicho, y ha sido nota en todos lados de ‘calladita no me veo más bonita’“.

‘K.O.’ es el quinto álbum de Danna Paola, el cual contiene 11 temas, y que fue lanzado el pasado 13 de enero provocando la locura entre sus fans.

Sigue leyendo:

Kate del Castillo alza la voz por las mujeres violentadas

Gabriela Spanic revela que tiene COVID-19