Fabiola Campomanes se obsesionó con quitarse las machas de la cara y se desfiguró

Al ser un tema recurrente entre sus seguidores, Fabiola Campomanes acostumbra compartir con ellos algunas cosas de su rutina de belleza y de los cuidados que normalmente tiene con su piel; sin embargo, todo parece indicar que uno de ellos no le dio los resultados que esperaba y le provocó algunas heridas.

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer su testimonio y confesar que desde hace algún tiempo comenzó a obsesionarse con verse bien, y aunque la mayoría de las veces le había ido bien con los productos y tratamientos que usaba, lamentablemente en esta ocasión sucedió todo lo contrario y terminó muy lastimada.

“Hace ocho años me salieron unas manchas en la cara por abusar del sol y me obsesioné con hacerlas desaparecer. Acudí con muchos dermatólogos, muchos tratamientos sí me ayudaron, otros no tanto. En este último que me hice, mi piel ya no aguantó, se empezó a abrir y me hizo estas heridas”, dijo Fabiola en un video en el que muestra sus cortadas.

Para finalizar, la actriz no pudo evitar conmoverse hasta el llanto al reflexionar que en ocasiones las mujeres hacen de todo para lucir una imagen radiante, cuando lo que de verdad les tendría que importar es su belleza interior. Asimismo, señaló que aprendió la lección y que, a partir de ahora, se aceptará tal cual es.

