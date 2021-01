Retiran de tiendas barras de chocolate por contener piezas de plástico

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La compañía de chocolates, Lake Champlain, anunció que retirará de las tiendas sus barras de chocolates después de que la FDA reportó que un cliente encontró pedazos de plástico en uno de sus productos. Los chocolates que la empresa está retirando son los que envió a las tiendas desde julio de 2020 hasta enero de 2021.

Los chocolates se vendieron en 50 estados del país, según informó en Thrillist.

Toma en cuenta que las barras de chocolate no se venden de manera individual solamente, ya que algunas se pueden encontrar en paquetes de regalo, canastas y cajas.

Las marcas de chocolate que fabrica Lake Champlain con las que deberías tener cuidado son:

–Hazelnut Five Star Bar

–Fruit & Nut Five Star Bar

–Almond Five Star Bar

–Granola Five Star Bar

–Organic Milk Chocolate Bar with Sea Salt & Almonds

–Milk Chocolate Almond Bark

–Chocolates of Vermont Green Mountain

Procura consumir solamente las barras de chocolate que sean enviadas a partir de febrero.

La empresa de chocolates ha solicitado a los clientes que dejen de consumir las anteriores marcas que fueron enviadas a las tiendas hasta este mes de enero. Para cualquier pregunta o inquietud adicional, deberás enviar un correo electrónico a info@lakechamplainchocolates.com, según anunció la FDA.

–También te puede interesar: Conoce la asombrosa cantidad de pollos rostizados que Costco vende cada año