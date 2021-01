Está insatisfecha: Sarah Kohan le pidió el divorcio a “Chicharito” Hernández y él no quiere separarse

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las cosas no están bien entre el máximo goleador histórico del Tri y su esposa Sarah Kohan. Después de muchos rumores sobre una posible separación, una fuente cercana al jugador confirmó a TV Notas que la modelo le pidió el divorcio al “Chicharito” Hernández y que él no quiere separarse.

Este martes, la publicación reveló una plática con alguien cercano al canterano de las Chivas, en la que se revelaron varios detalles sobre la desgastada relación amorosa de Javier Hernández y la modelo australiana Sarah Kohan, quien en estos momentos se encuentra en su natal Australia, lugar al que prefirió escapar por unos días antes que seguir conviviendo con su marido en este momento tan álgido.

“Tras el nacimiento de su segundo bebé, la relación se desgastó. Sarah tiene un carácter muy feo y se ponía muy grosera con Javier. Cuando estaba embarazada decía que era por las hormonas, pero la realidad es que ella siempre fue la dominante“, explicó a la publicación mexicana.

“Ella ya le pidió el divorcio y no conforme con eso le advirtió que le pedirá una pensión millonaria. Le dijo que se regresaría a Australia y se llevaría a sus hijos con ellos, pero Javier se opone. Sarah decidió irse unos días a su país de origen para poner tierra de por medio”, agregó.

Pese a que Javier #Chicharito aparenta en las redes que no pasa nada en su relación, #SarahKohan ya le pidió el divorcio porque se siente insatisfecha a su lado… #MartesDeTVNotas. https://t.co/BpSxL9dgUm — @TVNotasmx (@TVNotasmx) January 19, 2021

De acuerdo con la fuente, el más afectado con esta situación es “Chicharito”, quien está realmente dolido por la posible ruptura y se esfuerza para disimularlo, ya que no desea que parezca que esta es la causa de su pobre rendimiento en la cancha.

“Él se deja ver fuerte y alegre, a pesar de que su rendimiento con el equipo no ha sido el mejor. No quiere que lo despidan ni que digan que no está funcionando por problemas personales, pero la realidad es distinta. Está muy mal, imagínate, y no por el dinero, sino por sus hijos que son su principal adoración. Además, es tanta su dependencia hacia Sarah que dice que no puede vivir sin ella“, contó la fuente.

Finalmente, Hernández tiene esperanzas de que la australiana cambie de parecer a su regreso y quiera intentar salvar la relación.

“Le pidió que lucharan por su familia y así siguieron, pero ella comenzó a poner mensajes en Instagram dejando ver que ya no quería estar con él. Está muy triste, en el fondo. Confía en que, cuando regrese Sarah de Australia, haya cambiado de opinión y por lo menos lo intenten”, concluyó.