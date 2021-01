ABC Act y tarjeta BOOST: Reintroducirán medida para cheque de estímulo inicial de $2,000 y $1,000 mensuales adicionales por un año

La representante demócrata Rashida Tlaib anunció mediante su cuenta de Twitter que reintroducirá la medida conocida como “ABC Act” para un cheque de estímulo inicial por persona de $2,000 y pagos mensuales posteriores de $1,000 hasta que finalice la crisis por la pandemia del coronavirus.

“El Acta ABC será reintroducida en la Asamblea Legislativa 117. Pagos que sean recurrentes y el ‘BOOST Act’ es crítico para atender el daño causado por esta pandemia (para muchos antes del COVID-19)”, lee el tuit de la representante del ala más progresista del Partido Demócrata.

The #ABCAct will be re-introduced in the 117th Congress. Recurring and the #BOOSTAct is critical to addressing the harm caused by this pandemic (for many prior to COVID-19). https://t.co/gX684UQG6R

— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) January 15, 2021