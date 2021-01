5 peligrosos efectos secundarios de seguir la dieta keto, según los expertos

El hecho que una dieta o pauta alimenticia enfocada en bajar de peso “este de moda”, no quiere decir que sea saludable ni sostenible a largo plazo. Lo cierto es que actualmente con tantos estímulos e información a nuestro alcance, se vuelve complicado tomar las mejores desiciones.

Recientemente la popularidad de la dieta Keto ha crecido a pasos agigantados y sin verlo venir de la noche a la mañana, se volvió una de las tendencias para adelgazar más famosas en el mundo y con mayor número de seguidores. Si bien se cuenta con algunas referencias científicas que avalan ciertos beneficios, recientemente al ser calificada como una de las peores alternativas; debido a su falta de equilibrio y poca viabilidad a largo plazo, sabemos que no todo son rayos de sol y dígitos descendentes en la balanza.

De hecho, este plan de alimentación rico en grasas y bajo en carbohidratos tiene un lado oscuro. Si bien es cierto que sus efectos pueden variar dependiendo, sobre todo en los casos de diabetes y colesterol alto. Los expertos coinciden en que existen algunos efectos secundarios a corto plazo, seriamente desagradables e inclusive peligrosos.

1. El pensamiento puede volverse confuso

Sin lugar a dudas uno de los aspectos más sobresalientes de la dieta cetogénica, es que logra modificar el metabolismo del cuerpo a un estado de quema de grasa llamado cetosis. Este proceso metábolico, se produce eliminando casi por completo los carbohidratos y se centra en el consumo de grasas. De tal modo que al lograr el estado de cetosis en el cuerpo, visiblemente se pueden generar grandes dividendos para lograr una rápida y efectiva pérdida de peso. Sin embargo es un aspecto que también puede influir en la claridad mental y la razón es sencilla: una reducción rápida en la ingesta de carbohidratos da como resultado una menor cantidad de glucosa disponible para el cerebro, lo que lleva a esa sensación de ‘niebla mental’ que se caracteriza por sentir el pensamiento y los niveles de concentración deteriorados. También es cierto que es un síntoma que suele desaparecer cuando el organismo se acostumbra, lo cual de hecho sucede en un intervalo de tiempo relativamente breve. El cerebro es capaz de usar cetonas [un subproducto de la grasa] para obtener energía en ausencia de carbohidratos. La confusión mental generalmente se resuelve en una semana.

2. Puede perder masa muscular

Es cierto que existen diferentes maneras de realizar la dieta cetogénica, sin embargo cabe mencionar que la verdadera y original versión: no es solo baja en carbohidratos, también es bastante baja en proteínas. Es un hecho que esto se traduce en la pérdida de peso, sin embargo no solo será en grasa corporal; por lo tanto también se presenta pérdida de músculo. Cuando la ingesta de proteínas es tan baja, es natural que haya una pérdida de masa muscular, incluso en los casos de personas que hacen ejercicio de forma regular. Sin lugar a dudas resulta una de las consecuencias de la dieta Keto que más preocupa a especialistas, ya que en la mayoría de las ocasiones las personas no se dan cuenta de la disminución en la masa muscular pues están muy emocionados perdiendo peso. Por lo tanto los nutricionistas recomiendan realizar una dieta cetogénica modificada, que no es tan baja en proteínas y se agregan alimentos como el pescado y el yogurt griego. Finalmente puede que no logres la cetosis, pero eso no es necesariamente algo malo, es muy probable que obtengas buenos resultados.

3. Afecciones digestivas e intestinales

Eliminar los carbohidratos nos priva de otros nutrientes esenciales importantes, como es el caso particular de la fibra. Sin el consumo de las mejores fuentes de fibra, que se obtienen a través del consumo de frutas, verduras, frijoles y granos, es muy probable que la digestión se haga más torpe y lenta. Si bien el estreñimiento ocasional no suele presentar problemas de salud importantes, con el tiempo puede crear afecciones dañinas como es el caso del dolor abdominal, distensión, hemorroides y obstrucción intestinal. Para quienes suelen padecer estreñimiento al realizar este tipo de plan, la recomendación es beber mucha agua y sobre todo deberás de hacer que los carbohidratos cuenten al elegir alimentos ricos en fibra y bajos en carbohidratos como bayas, aguacates y nueces.