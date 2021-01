Biden dice que carta de Trump fue “muy generosa”

El contenido de la carta que dejó Donald Trump al presidente Joe Biden se mantendrá en secreto por algún tiempo.

Biden afirmó este miércoles que su antecesor le ha dejado “una carta muy generosa” antes de dejar la Casa Blanca, pero decidió no revelar el contenido por respeto al que fuera su contrincante en las elecciones.

En declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, Biden afirmó que no hablará del contenido de la misiva hasta que hable sobre ello con Trump, quien no asistió a su ceremonia de investidura.

In the Oval Office, President Biden describes the letter that former President Trump left him as “very generous,” but said he didn’t want to share more than that because it is “private.” pic.twitter.com/avG1Lyj2Jm

— MSNBC (@MSNBC) January 20, 2021