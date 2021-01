Hay acuerdo: “Canelo” Álvarez y Avni Yildirim se enfrentarán en febrero

El multicampeón mexicano, Saúl Álvarez, cumplirá la petición del CMB y subirá al ring el 27 de febrero para enfrentar a Avni Yildirim, el retador oficial por el cinturón vacante del organismo

Según informó Mike Coppinger, de The Athletic, la pelea ya está pactada, se realizará en Miami con público presente, será transmitida por DAZN, a excepción de México, y le permitiría al campeón azteca dar el primer paso para conseguir su propósito de ser el monarca indiscutible de la categoría al terminar el año.

Sources tell @TheAthletic Canelo Alvarez has agreed to a deal with Matchroom Boxing for a Feb. 27 super middleweight title defense vs. Avni Yildirim at Hard Rock Stadium in Miami. The event will be streamed globally on DAZN (except in Mexico)

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) January 20, 2021