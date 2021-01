Intento de homicidio en el Metro de Nueva York: acusan a hispana por empujar a otra pasajera a las vías

Linda Chávez fue arrestada como sospechosa de haber empujado a otra mujer hacia un tren que se acercaba a la estación Lexington Avenue/59th St del Metro de Nueva York, vecina a la famosa tienda Bloomingdale’s.

Aparentemente fue otro de los violentos actos azarosos que se han hecho comunes en el subterráneo, pues no había conexión entre ambas mujeres. La sospechosa de 33 años fue acusada de intento de homicidio, dijeron las autoridades esta mañana.

Chávez (33), residente de Queens, fue arrestada en la escena donde presuntamente empujó a la víctima de 31 años a un tren de la línea 6 que llegaba a la estación de Midtown East, ayer alrededor de las 5:40 p.m.

La pasajera golpeó el primer vagón del tren y cayó sobre la plataforma, sufriendo milagrosamente sólo una lesión en el brazo. Fue hospitalizada en condición estable, reportó New York Post.

La violencia y “crisis de salud mental” que vive la ciudad están causando estragos en el sistema de transporte, denunció recientemente la jefe de tránsito de la ciudad (NYC Transit), Sarah Feinberg, en una nueva carta al alcalde Bill de Blasio.

Great work by our PBA members in bringing this criminal to justice.

Unfortunately, it seems that almost every day more & more NYers are being attacked & shoved on our subway platforms. We need more cops & better public safety policies & we need them now.https://t.co/EOPZBlhB4Y

— NYC PBA (@NYCPBA) January 20, 2021