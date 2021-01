Biden se compromete a acabar con término “Alien” al referirse a inmigrantes

El lenguaje importa y mucho, y el presidente Joe Biden quiere borrar el uso de la terminología ofensiva hacia los inmigrantes en los documentos oficiales, comenzando por la expresión “alien” o extranjero, en uso desde 1790, que debería ser reemplazada por “no ciudadano” en las leyes de inmigracíón.

Al anunciar el paquete migratorio durante su primer día en la Casa Blanca el 20 de enero, el presidente señaló que el cambio es una muestra de respeto y que reconoce a Estados Unidos como una nación de inmigrantes.

“El idioma importa. La forma en que describimos a las personas se pega, afecta cómo las tratamos. Encantada de ver esto como parte de este paquete de inmigración”, dijo este jueves en un tuit la activista Vanessa Parra, de Define American.

"How we talk about immigrants shapes the policies. It frames what are the issues really at stake here. It acknowledges that we're talking about human beings and families." @joseiswriting #Immigration @CNN https://t.co/Uc9l1ty9ZX.

— Vanessa Parra ✨ (@ParraV) January 21, 2021