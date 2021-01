Jill Biden usó el diseño de una latina en la noche de celebración

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Si la doctora Jill Biden ya había utilizado un diseño de Jonathan Cohen, diseñador de raíces mexicanas, los días previos a la ceremonia de toma de posesión, su admiración por los creadores latinos quedó presente con la elección de Gabriela Hearst, originaria de Uruguay y próximamente directora de la firma Chloé, para la creación del ensamble que lució la noche del concierto de celebración.

El conjunto compuesto de un vestido blanco y abrigo en juego en cashmere con discretas flores bordadas componían el atuendo con el que Biden presenció un concierto con la actuación de estrellas como Katy Perry. La parte del escote estaba realizada en tul también blanco.

“Pensé en plasmar un mensaje de unidad como el gran concepto en este traje. Quise representar el florecimiento de los Estados Unidos con todas las especies de los diferentes estados que lo conforman haciendo énfasis en Delaware, lugar de origen de la Primera Dama” afirmó la diseñadora respecto a esta creación.

Todo el diseño fue realizado en sus talleres de Nueva York y cada flor se llevó de dos a cuatro horas para ser confeccionada y pegada a la tela del abrigo.

“Además, para honrar la carrera de educadora de la doctora Biden se colocó una frase de Benjamín Franklin que dice ‘Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn’ (Dime y olvido. Enséñame y recuerdo. Involúcrame y aprendo)”, agregó Hearst.

Los materiales del diseño ya estaban en el estudio y fueron reutilizados con el objeto de prevenir el daño ambiental a la naturaleza y al mundo, una de las preocupaciones de esta firma.

“Creo que el vestido es una expresión de esperanza. El color y las flores hablan de una primavera fértil y alegre. Nada me gustaría más que tuviera razón con su menajes”, comenta Lucy Lara, experta en estilo.

