Raúl Jiménez avanza en su recuperación, ya trota y hace trabajo físico

Hay buenas noticias en el seno del Wolverhampton, ya que sigue latente la esperanza de que pronto pueda volver a las canchas su atacante estrella Raúl Jiménez.

Luego del choque de cabezas que el jugador azteca protagonizó con David Luiz en noviembre pasado y que le ocasionó una fractura en el cráneo, el Lobo de Tepeji continua su rehabilitación a gran velocidad, ya que, de acuerdo a su técnico, el jugador ya se encuentra haciendo ejercicios físicos más intensos, dos semanas después de su reincorporación a los entrenamientos.

“Ha comenzado a trotar. Ha comenzado un poco de trabajo físico en el gimnasio, corriendo en la cinta. Está mejorando“, indicó Nuno Espírito Santo, DT de los Wolves, en conferencia de prensa.

Raul Jimenez is improving. "He has started jogging," confirmed Nuno. "He's doing some physical work already in the gym – treadmill – he's getting better." No timeframe on when the striker could return but it is hoped that he can rejoin the group soon. #Wolves @EmiratesFACup

