Adolescente hispano está entre los “más buscados” por homicidio en Nueva Jersey

Las autoridades están buscando a tres sospechosos por homicidios no relacionados que siguen sin resolverse desde el año pasado en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey, vecina a NYC.

Los solicitados son Raymond Ruiz (19), Gionathan Prevedoros (24) y Deandre Moore (22). Se cree que huyeron de Nueva Jersey, según la fiscalía del condado Essex.

Los homicidios ocurrieron el segundo semestre del año pasado. El primero sucedió el 2 de agosto, cuando Victorino García fue apuñalado fatalmente en Taylor Street. Desde entonces las autoridades buscan a Prevedoros como principal sospechoso.

Ruiz está solicitado por el homicidio de Milan Madison (28), baleado en Highland Avenue el 21 de agosto. Finalmente, Moore (22) es buscado por la muerte de Aaron King (28), baleado el 8 de diciembre en South Orange Avenue, informo Pix11.

Quien tenga información sobre estas personas debe comunicarse con la línea de consejos de la Oficina del Fiscal del condado Essex al 1-877-TIPS-4EC o al 1-877-847-743.

Have you seen them? Arrest warrants have been issued for 3 men charged in unrelated Newark homicides https://t.co/OveSn3RhSn pic.twitter.com/126cR4KTT6

— PIX11 News (@PIX11News) January 22, 2021