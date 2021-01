Donald Trump abre en Florida oficina para su “activismo”

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este lunes la apertura de una oficina en Palm Beach, ciudad de Florida a la que se trasladó para residir tras acabar su mandato el miércoles pasado, que será responsable de sus declaraciones públicas.

“Hoy, el presidente 45 de Estados Unidos, Donald J. Trump, inauguró formalmente la Oficina del expresidente”, señaló un escueto comunicado de esa nueva dependencia.

Former President Donald Trump has officially opened the 'Office of the Former President,' which will manage his correspondence, public statements, and activities to "carry on the agenda of the Trump Admin. through advocacy…" pic.twitter.com/jCyPccOntw

