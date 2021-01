Así respondió Vicente Fernández al escándalo de su video ‘tocando’ a una fan

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El reconocido cantante Vicente Fernández ya habló sobre la circulación de un clip que recientemente se hizo viral donde aparece tocando de manera inapropiada a una joven seguidora y dio su versión sobre las imágenes captadas hace unos años.

Fue para una entrevista que ofreció a su exnuera, Mara Patricia Castañeda, donde no pudo contener las lágrimas y declaró que no era fácil enfrentar este tipo de chismes, ya que recibió fuertes críticas por parte de usuarios en internet que reprobaron totalmente lo sucedido.

“Me extraña mucho, me lastima, nunca di lugar a chismes, no fui un santo, pero nunca me vieron”, detalló a Mara.

Y recalcó que nunca se dio cuenta de que estaba agarrándole los pechos a la visitante, con quien se disculpa: “No me acuerdo, era muchísima gente y como te digo, le ofrezco una disculpa de todo corazón, si lo hubiera hecho con toda intención no lo hago allí, la hubiera llevado a las caballerizas, yo ni me acuerdo cómo pasó”, expresó ‘El charro de Huentitán’.

Sin embargo, Vicente afirmó que no hay tema monetario de por medio, pero en caso de ser así, y que lo demanden, no dudará en defenderse: “Yo doy la disculpa, pero ¿de que me demanden?, yo meto también abogados. La disculpa ya la di”, aclaró el cantante.

