Rompe el silencio la fan a la que Vicente Fernández le tocó el seno

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En las últimas horas se volvió tendencia el cantante Vicente Fernández al grado de que lo tacharon de ‘acosador’ tras la difusión de material comprometedor. Pues en un video, fue captado tocando el seno de una fan que quería una foto junto a él, pero ella rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

La fan declaró que este encuentro sucedió hace 4 años y la razón por la cual se le ve tan tranquila no es porque le haya gustado, sino porque no se dio cuenta; además dio las razones por las cuales no alzó la voz en ese momento.

“Esta foto la tomaron en el 2017, la razón por la cual mi expresión se ve tan tranquila no es porque me gustó, se debió a que no me di cuenta de que su mano estaba ahí, hasta que después estaba viendo las fotos con mi mamá. Yo estaba usando un ‘bra’ con relleno, es muy difícil sentir algo, especialmente porque estaba en la parte de abajo, realmente no me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom”, dijo en entrevista para un programa de opinión de espectáculos.

La ‘víctima’ detalló que Vicente no debió de tocar su cuerpo; además, comentó que no es la única que ha vivido ese tipo de experiencia: “Me sentí súper violentada, súper enojada. No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió tocar mi cuerpo sin mi permiso. Estoy segura de que muchas mujeres han experimentado lo mismo”, apuntó.

Fan de Vicente Fernández rompe el silencio @deprimeramano👌 https://t.co/Aki7IwF7Zg — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) January 21, 2021

Sigue leyendo:

Circulan imágenes donde exhiben a Vicente Fernández tocando el seno de una fan

Anuncian nueva versión de Willy Wonka sin Johnny Depp