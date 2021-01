“Estamos en nuestro hogar”, la campaña a favor de la reforma migratoria de Biden

El presidente Joe Biden ha tomado las primeras acciones para modificar las reglas migratorias y aunque la reforma profunda depende del Congreso, los grupos que defienden a no-ciudadanos respaldan las acciones del demócrata y ahora, con una nueva campaña, dan un paso adicional para que logre su objetivo.

“Estamos en nuestro hogar” es el nombre de la estrategia, “We Are Home” se titula en inglés, a la cual se invertirán varios miles de dólares en mensajes dirigos al Congreso.

Se trata de un esfuerzo nacional armado por una coalición de organizaciones con distintos acercamientos en la defensa de los inmigrantes.

“La coalición de organizaciones utilizará su alcance y recursos para que la campaña pueda enfocarse en la organización de base, movilización comunitaria, acción directa, organización digital, medios de comunicación, manifestación cultural y las cabildeo directo”, indicaron los organizadores.

La coalición de We Are Home es dirigida por Community Change/Community Change Action; National Domestic Workers Alliance (NDWA)/Care in Action; Service Employees International Union (SEIU); United Farm Workers (UFW); y United We Dream.

Los defensores buscan asegurarse que desaparezcan las políticas del gobierno de Donald Trump, las cuales fueron posibles con más de 900 acciones ejecutivas, entre órdenes y memorandos, indicaron.

“Trump y su asesor Stephen Miller llevaron a cabo una guerra contra los inmigrantes”, afirmaron. “Fundamentalmente cambiaron nuestro sistema de inmigración… simplemente para concretar su agenda supremacista y dejar a los inmigrantes fuera del país”.

Celebraron las acciones del presidente Biden, pero señalan que eso requerirá transformar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

“Para que vean a los inmigrantes como humanos, los traten con justicia, unan a las familias, y acepten a los inmigrantes como nuevos americanos”, indican.

Nathaly Arriola, experta en estrategia –quién dirigió el movimiento del juicio político a Trump como directora ejecutiva de Need to Impeach– lidera los esfuerzos de la coalición de activistas.

