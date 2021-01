Demi Rose acalora Instagram mostrando sus curvas completamente desnuda

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A Demi Rose Mawby no le importó retar a la censura de Instagram con tal de mostrar su lado más erótico a través de unas fotografías que están levantando ámpula en las redes sociales.

Hace unas horas, la modelo de 25 años, nacida en Birmingham, Reino Unido, elevó la temperatura de sus casi 16 millones de admiradores al aparecer mostrando sus curvas completamente desnuda recostada boca abajo sobre el pasto.

“My wish is to stay always like this. Living quietly in a corner of bliss… 🌼”, escribió la joven en las postales que hasta el momento cuentan con más de 863 mil ‘me gusta’ y casi 10 mil comentarios.

Por si no fuera suficiente Demi también alborotó las hormonas con una peculiar blusa que resaltó sus enormes encantos.

