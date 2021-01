Juan José Origel podría ser investigado en EE. UU. por vacunarse contra Covid-19

Fue recientemente que Juan José Origel generó polémica tras revelar en redes sociales una imagen donde aparecía un enfermero inyectándolo, puesto que había viajado a Miami, Florida, para recibir la vacuna de Covid-19.

Misma publicación que detonó críticas por parte de los internautas, pero especialmente de residentes latinos de Estados Unidos, quienes aseguraron que conseguir cita para inmunizarse no es fácil, y lamentaron que un extranjero lograra vacunarse antes, gracias a su poder adquisitivo y sus influencias.

Ya vacunado!! Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!!! 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/W8o5pMeW4X

Información que no pasó desapercibida por la prensa americana, quienes retomaron el tuit del conductor para evidenciar lo que hizo: “Presentador mexicano bajo fuego luego de ir a Florida a conseguir la vacuna de Covid-19”, escribió el medio en un tuit.

Mexican TV host under fire after going to Florida to get COVID vaccine https://t.co/RqUhslbADz pic.twitter.com/xa66E2X9rP

— New York Post (@nypost) January 28, 2021