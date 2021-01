Biden pide al Congreso completar el plan de cheque de estímulo de $2,000 dólares por persona

El presidente Joe Biden pide al Congreso completar el proyecto de ayuda económica que otorgaría en total $2,000 dólares por persona.

En un par de tuits, el mandatario se refiere a que la ayuda de $600 dólares es insuficiente para que las familias enfrenten la crisis por COVID-19, por lo que congresistas deberían aprobar su Plan de Rescate Estadounidense, el cual “terminaría el trabajo” otorgando un total de $2,000 dólares con los $1,400 dólares extra propuestos.

“$600 dólares simplemente no es suficiente cuando tienes que escoger entre pagar la renta y poner comida en la mesa”, escribió el presidente Biden. “Por eso mi Plan de Rescate Estadounidense termina el trabajo de otorgar $2,000 a las personas que más lo necesitan”.

$600 is simply not enough when you have to choose between paying your rent and putting food on the table. That’s why my American Rescue Plan finishes the job of getting $2,000 to folks who need it most. — President Biden (@POTUS) January 30, 2021

Este domingo, el demócrata continuó defendiendo su proyecto y destacó otros beneficios que otorga a las familias trabajadoras.

“Millones de estadounidenses, por causas ajenas a ellos, han perdido la dignidad y el respeto que conlleva un trabajo y un sueldo”, indicó. “Mi Plan de Rescate Estadounidense extenderá el seguro de desempleo, asegurando que la gente pueda contar con los cheques en medio de esta crisis”.

Millions of Americans, through no fault of their own, have lost the dignity and respect that comes with a job and a paycheck. My American Rescue Plan will extend unemployment insurance, ensuring folks can count on the checks continuing to be there in the middle of this crisis. — President Biden (@POTUS) January 31, 2021

La postura del presidente Biden se da al tiempo que The Washington Post reveló que un grupo de republicanos propuso al demócrata un proyecto reducido de $600 millones de dólares con cheques de $1,000 dólares.

Brian Deese, principal asesor económico de la Casa Blanca, confirmó lo anterior a CNN y aunque el presidente Biden había dicho estar “abierto a negociaciones”, el funcionario no dijo si la propuesta será considerada.

“Lo que diré es que las disposiciones del plan del presidente, el Plan de Rescate Estadounidense, fueron calibradas para la crisis económica que enfrentamos”, expresó.

La postura del presidente Biden sigue clara sobre completar los $2,000 dólares de ayuda directa y en su cuenta oficial, la Casa Blanca envió un mensaje similar a los congresistas.

“El Presidente Biden está llamando al Congreso a que apruebe inmediatamente su Plan de Rescate Estadounidense y termine el trabajo de otorgar los $2,000 dólares de ayuda directa a quienes más lo necesitan”, indica el mensaje. “Él está comprometido a asegurar que los trabajadores estadounidenses obtengan la ayuda que necesitan”.

President Biden is calling on Congress to immediately pass his American Rescue Plan and finish the job of getting $2,000 in direct relief to those who need it most. He’s committed to ensuring hardworking Americans get the relief they need. — The White House (@WhiteHouse) January 31, 2021

Qué sigue

Hay dos aspectos a los cuáles poner atención este lunes en el Congreso, donde los demócratas adelantaron estar listos para avanzar con el proyecto del presidente Biden, incluso sin la ayuda de sus colegas republicanos.

El líder de la mayoría, Charles Schumer (New York), dijo la semana pasada a sus compañeros de bancada que deberán votar el proyecto de ley de $1.9 billones de dólares en los próximos cinco días.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California), consideró como “ideal” un plan bipartidista, pero descartó retrasar más la aprobación de un nuevo plan de ayuda.

En tanto, el presidente del Comité de Presupuesto del Senado, el senador Bernie Sanders (Vermont), adelantó que su equipo ya trabaja en la redacción de la ley, además de que una alta posibilidad de aplicar una regla conocida como Reconciliación del Presupuesto, a fin de lograr la aprobación con mayoría simple, lo que no requeriría el apoyo de republicanos.

El grupo de 10 senadores republicanos que enviaron la carta al presidente Biden, liderados por Susan Collins (Maine), pretenden una reunión con el mandatario para negociar su plan, algo que podría ocurrir pronto, según adelantó el asesor de la Casa Blanca, Cedric Richmond, en NBC News.

Sobre las fechas de aprobación, el Congreso tiene tiempo hasta mediados de marzo, cuando termina la distribución de recursos aprobados a finales de diciembre pasado con un cheque de $600 dólares directo a familias.

Aunque la premura de la Presidencia se justifica con las órdenes ejecutivas del presidente Biden contra la pandemia –que incluyen acciones como la compra de 200 millones de vacunas–, ya que dependen en gran medida de los nuevos fondos.