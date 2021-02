“Sigan ladrando perritas” Chiquis Rivera se hartó y respondió sin piedad a quienes dicen que “Ya tiene otra relación”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Absolutamente todo lo que hace Chiquis Rivera genera ruido sobre todo cuando se trata de su cuerpo o de sus relaciones sentimentales. Pero, como buena hija de Jenni Rivera, la también cantante responde a muchas de críticas de manera frontal y sin pelos en la lengua .

Después de que se hicieran públicos unos videos en las que se ve a Chiquis junto a Jimmy Humilde, productor ejecutivo y empresario de varios cantantes, muchos han asegurado en las redes sociales que se trata de ‘un nuevo romance’. De hecho, algunos de los seguidores de Rivera la han acusado de ni siquiera ‘Esperar tiempo suficiente de haberse separado de Lorenzo Méndez‘.

“¿No sé quién es el más güey. El que da la noticia MAL y se inventa su propia fantasía, o el que se cree de todo lo que ve y lee? Jajaja ay no, que risa y pena ajena! Pero anyways, ¡sigan ladrando perritas!”, escribió Chiquis en su cuenta de Twitter. Ya en los videos en el estudio se le escuchó entonar “Perra que ladra no muerde, sólo están llenas de envidia”. Todo indica que este será su nuevo ‘Grito de guerra’ en el trabajo musical que lanzará próximamente.

No hay duda que todo esto genera publicidad para la artista, pero también es cierto que si algo no le gusta, Chiquis Rivera alza la voz y dice lo que piensa sin poner ‘peros’ en el camino’, así que el que decida criticar a la cantante tendrá que aguantar su ‘aguacero’.

