Muere anciano tras ser atacado en calles de San Francisco

En las últimas horas, un video compartido en redes sociales ha dado mucho de qué hablar pues muestra un terrible acto en contra de un anciano, cometido en calles de San Francisco.

Según la prensa local, la semana pasada, una cámara de seguridad captó, a plena luz del día, como un anciano se encontraba caminando tranquilamente por un barrio de esta ciudad californiana cuando de repente, un hombre se acerca a él y comienza a atacarlo de forma brutal y posteriormente, sale huyendo.

DA @chesaboudin has charged defendant Antoine Watson with murder in this case ⬇️ He said he also plans to charge two defendants in the unrelated killing of famed PI Jack Palladino with murder https://t.co/2ssnMbqhb0

— Evan Sernoffsky (@EvanSernoffsky) February 2, 2021