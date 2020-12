Anciano fue arrestado por escuchar música a todo volumen; murió en la cárcel

Los vecinos de un anciano británico llamado Ian Trainer, de 83 años, lo denunciaron ante las autoridades por no respetar la llamada Ley del Ruido, en la cual se estipulan los niveles de ruidos legales, así como el horario en que está permitido hacer un poco más de ruido.

Según la gente que vivía alrededor de Trainer, aseguraron vivir una pesadilla desde hacía mucho tiempo, ya que el anciano escuchaba música clásica a todo volumen, todos los días, desde que amanecía hasta que anochecía.

El hombre indicó que lo hacía porque tenía problemas en el oído, lo que le impedía escuchar bien y además, también no podía usar audífonos.

Pese a que las autoridades le notificaron en varias ocasiones la prohibición de seguir escuchando música a todo volumen, Trainer no hizo caso y continuó haciéndolo, por lo que fue arrestado y llevado a la cárcel. Finalmente fue liberado pero el hombre siguió con su costumbre, por lo que una vez más fue encarcelado.

Según informó The Liverpool Echo, Ian falleció hace unos días en la cárcel. El hombre habría sido llevado a un hospital pero nada pudieron hacer para salvarle la vida.

