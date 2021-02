Nuevo escándalo en MLB: Mickey Callaway, ex manager de los Mets, es acusado por acoso sexual

Un nuevo escándalo se ha destapado en Major League Baseball y nuevamente tiene que ver con acoso sexual. En esta ocasión, Mike Callaway, entrenador de pitcheo de los Angels y ex manager de los Mets fue señalado por al menos cinco mujeres por conducta inapropiada en varias circunstancias.

Según reportan Brittany Ghiroli y Katie Strang de The Athletic, el entrenador de 46 años solicitó el número telefónico de una mujer durante su gestión como Manager de los Mets (2018-2019) y después la inundó con fotografías inapropiadas por un mes.

Mickey Callaway once thrust his crotch near the face of a reporter as she interviewed him.

In another instance, he told a journalist that, if she got drunk with him, he’d share information about the Mets.

