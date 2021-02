Tyson Fury cree que Billy Joe Saunders derrotará al “Canelo” Álvarez: “Lo golpeará por todo el ring”

Tyson Fury es uno de los mejores pugilistas en los pesos pesados, pero no por ello deja de poner atención en otras categorías, sobre todo si en ellas pelean sus amigos, como el caso de Billy Joe Saunders, con quien “Gipsy King” tiene un fuerte vínculo y lo declaró como su favorito en el combate que tendrá contra el “Canelo” Álvarez en mayo próximo si todo sale de acuerdo al plan del mexicano.

“Billy Joe Saunders puede vencer a cualquier mediano y súper mediano del mundo. No será un problema. Nadie tiene oportunidad contra él cuando está activo, al igual que ningún peso pesado tiene oportunidad conmigo cuando estoy activo. Billy Joe Saunders y yo no somos jornaleros. No estamos en el boxeo por un día de pago. No estamos en el boxeo para hacer algunos números y conseguir algunos millones de libras extra”, expresó en diálogo con Gareth Davies.

“Necesita estar activo y golpeará a “Canelo” Álvarez por todo el ring. La kriptonita de Saúl Alvarez es alguien que boxea y se mueve: zurdo, resbaladizo, buenos pies, buena velocidad de mano, buena potencia. Billy Joe Saunders hace todo eso, pero necesita estar activo”, concluyó.

. @Tyson_Fury on the latest @anthonyfjoshua talks…

In my latest interview with the Gypsy King we go into a range of subjects …

Full 30-minute interview drops later here: https://t.co/c1eTRZl7OThttps://t.co/xWBVwZu92v via @YouTube

— Gareth A Davies (@GarethADaviesDT) January 30, 2021